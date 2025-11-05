После Покровска ВС РФ получат широкое поле для маневра – от Запорожья до Краматорска, – бойцы СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После освобождения Покровска российская армия получит широкие возможности для маневра – войска могут быть направлены как на штурм Запорожского направления, так и на освобождение Краматорска и Славянска.

К такому выводу в эфире видеоблога «Центральный канал» пришли бойцы спецназа ВС РФ, участники СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По их мнению, если ВС РФ не будут пытаться штурмовать Славянско-Краматорскую агломерацию «в лоб», то операция не затянется на годы.

«Освобождение Покровска нами – это формирующая операция на Славянск-Краматорск», – сказал экс-спецназовец Александр Арутюнов, известный как Razvedos.

– А меня, например, больше радует на запад, да, уход в тылы группировки «Днепр». Это их защитная линия: Орехов-Гуляйполе, напротив которой мы сидим… Кто-то говорит о Славянске-Краматорске, хотя это на минимум, на мой взгляд, минимум на год-два, – добавил боец с позывным «Ксанти».

Арутюнов подчеркнул, что все можно решить быстрее:

«В чём проблема, это минимум на год-два, если мы не сможем изолировать район. Если мы не будем штурмовать Славянско-Краматорскую агломерацию, а будем обходить, беря в классическое окружение, когда у нас будет внешнее кольцо, которое будет держать внутреннее кольцо, когда будет поддавливать внутрь, – история нам говорит всегда однозначно, если гарнизон сколь угодно укрепленного города будет лишен возможности ротировать личный состав, менять, вывозить раненых, осуществлять ротацию личного состава, он в относительно короткие сроки (падет)».