«После Покровска теряем Славянск. И всё» – ВСУшник

Падение Покровска чревато крупными проблемами и серьезно ухудшит ситуацию для ВСУ в Донбассе.

Об этом на канале журналиста Николая Фельдмана заявил ВСУшник с позывным «Историк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Противник по чуть-чуть, но давит всё ближе к Славянску и Краматорску. Сейчас, если они возьмут Покровск и полностью возьмут под контроль Гришино, у них открывается трасса на Доброполье…

Если они выйдут сюда, они вообще смогут уже просто сунуть вверх – и весь этот кусок той территории просто потом отхватят… И всё. Было понятно, что Покровск стратегически важный. И врать не надо в своих докладах, как всё хорошо там», – заключил укро-боевик.