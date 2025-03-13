После освобождения Суджи пошло продвижение в Сумской области

13.03.2025 17:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1285
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Сюжет дня, Украина


Дождавшись окончательно зачистки, Миноброны РФ сегодня объявило об освобождении ранее оккупированной Суджи. Но на этом плохие новости для киевского режима в этом регионе не закончились.

Появилась информация, что русские освободили Гончаровку к западу от Суджи.

Дождавшись окончательно зачистки, Миноброны РФ сегодня объявило об освобождении ранее оккупированной Суджи. Но на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Кроме того, есть  кадры, свидетельствующие о продвижении ВС РФ на территории уже Сумской области. Если ранее они заняли приграничное село Новенькое, то теперь смогли пройти дальше и зайти в более крупную Басовку, тем самым сократив расстояние между трассой Сумы -Суджа, которая находится под огневым контролем.

По словам уроженца Сумщины, военного блогера и волонтера СВО Юрия Подоляки, ВС РФ смогли закрепиться в Басовке.

«Противнику уже очевидно не хватает сил сдерживать здесь наше дальнейшее наступление и потому стоит ожидать в ближайшее время серьезной перегруппировки резервов ВСУ. Думаю, противник в результате этого прекратит активность в районе Покровска и Торецка. Сумы для Зеленского гораздо более важный город», – отмечает Подоляка.

При этом он указывает, «командование ВСУ на участке начало приходить в себя и пытается вернуть управляемость войскам».

Вражеский ресурс Deep State признает, что русские прорываются в Басовку, традиционно пишет, что они несут при этом запредельные потери, но при этом проговаривается, что ВС РФ «постепенно продвигаются в глубину».

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы Минобороны РФ Михаилом Звинчуком пишет, что ВСУ сохраняют свое присутствие на рубеже Гоголевка — Рубанщина — Олешня.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы Минобороны РФ Михаилом Звинчуком пишет, что ВСУ сохраняют свое присутствие на рубеже Гоголевка — Рубанщина — Олешня. Отмечаетя, что в Басовке русские замечены уже в центре, но «уверенно закрепиться там пока не получается», поскольку нарастает противодействие артиллерии противника.

По словам генерала Апти Алаудинова, на Курщине осталось освободить пять сел.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить