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Дождавшись окончательно зачистки, Миноброны РФ сегодня объявило об освобождении ранее оккупированной Суджи. Но на этом плохие новости для киевского режима в этом регионе не закончились.

Появилась информация, что русские освободили Гончаровку к западу от Суджи.

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Кроме того, есть кадры, свидетельствующие о продвижении ВС РФ на территории уже Сумской области. Если ранее они заняли приграничное село Новенькое, то теперь смогли пройти дальше и зайти в более крупную Басовку, тем самым сократив расстояние между трассой Сумы -Суджа, которая находится под огневым контролем.

По словам уроженца Сумщины, военного блогера и волонтера СВО Юрия Подоляки, ВС РФ смогли закрепиться в Басовке.

«Противнику уже очевидно не хватает сил сдерживать здесь наше дальнейшее наступление и потому стоит ожидать в ближайшее время серьезной перегруппировки резервов ВСУ. Думаю, противник в результате этого прекратит активность в районе Покровска и Торецка. Сумы для Зеленского гораздо более важный город», – отмечает Подоляка.

При этом он указывает, «командование ВСУ на участке начало приходить в себя и пытается вернуть управляемость войскам».

Вражеский ресурс Deep State признает, что русские прорываются в Басовку, традиционно пишет, что они несут при этом запредельные потери, но при этом проговаривается, что ВС РФ «постепенно продвигаются в глубину».

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы Минобороны РФ Михаилом Звинчуком пишет, что ВСУ сохраняют свое присутствие на рубеже Гоголевка — Рубанщина — Олешня.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы Минобороны РФ Михаилом Звинчуком пишет, что ВСУ сохраняют свое присутствие на рубеже Гоголевка — Рубанщина — Олешня. Отмечаетя, что в Басовке русские замечены уже в центре, но «уверенно закрепиться там пока не получается», поскольку нарастает противодействие артиллерии противника.

По словам генерала Апти Алаудинова, на Курщине осталось освободить пять сел.