После инаугурации Трампа Украина ударила по шести российским регионам

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Сегодня ночью Украина атаковала Смоленск.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин признал, что после атаки начались пожары.

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«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам в Смоленской области. По предварительной информации регионального Минздрава, пострадавших нет. На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов», – написал глава региона.

По его словам, на местах работают оперативные службы.

«В социальных сетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области. Это делается специально – для нагнетания паники и дестабилизации ситуации. Призываю вас доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные, которые могут оказаться элементом информационной войны», – добавил губернатор.

Несмотря на то, что он призывал местных жителей не выкладывать в открытый доступ работу ПВО, в сети появились соответствующие ролики.

По некоторым данным, одной из целью дронов мог быть авиационный завод.

«Украинские формирования в очередной раз произвели пуск беспилотников по тыловым регионам России. Массированной атаке дронов подвергся Смоленск, где серия взрывов прогремела в Заднепровском районе города. Судя по появляющимся видео, одной из целей налета мог стать местный авиационный завод, ведущий свою историю еще с 1926 года. Чуть более в километре от него БЛА противника попал в крышу жилого дома, вызвав незначительное возгорание», – пишет тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

Отмечается, что в сети активно распространяются кадры с крупным возгоранием якобы на территории нефтебазы в соседнем Ярцево.

«Как заявляют местные жители, это ничто иное как фейк — обстановка вокруг объекта штатная, никакого пожара там нет. Весьма показательно, что первыми видео с НПЗ опубликовали малочисленные «смоленские» каналы, созданные буквально несколько часов назад. Тем не менее часть авторов не удосужилась проверить источник и стала распространителем данной съемки», – говорится в публикации.

Атакован был и ряд других регионов РФ. В аэропортах Казани и Ульяновска введен план «Ковер».

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь было перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов в ряде областей.

Из-за угрозы беспилотной атаки введен план «Ковер» в аэропорту Казани, отмененный через некоторое время.