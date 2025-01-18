После бала: сразу после инаугурации Трампа Штаты ждет грандиозная облава с депортацией мигрантов

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Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планированием грядущей спецоперации пишет, что сразу после инаугурации Трампа в США начнутся масштабные рейды против мигрантов с последующими депортациями.

По данным WSJ Первой целью станет Чикаго. Рейд начнется во вторник утром, на следующий день после инаугурации, и продлится всю неделю, пишет WSJ. Иммиграционная и таможенная полиция США направит от 100 до 200 сотрудников для проведения операции.

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Целью рейда станут нелегальные мигранты с криминальным прошлым, которые нарушили правила вождения и другие законы, не слишком серьезные для преследования, по мнению предыдущей администрации Джо Байдена, пишет WSJ. Собеседники издания рассказали, что если полицейские при арестах преступников заметят других мигрантов, находящихся в стране незаконно, их тоже задержат.

По данным издания, Том Хоман, новый «царь границ» в администрации Трампа, знал о планировании операции еще в прошлом месяце.

Соратники Трампа остановились на Чикаго в связи с большим количеством там мигрантов, а также из-за публичной вражды Трампа с мэром-демократом Брэндоном Джонсоном.

«Если мэр Чикаго не захочет помочь, он может отойти в сторону. Но если он будет нам мешать, если он сознательно укрывает или скрывает нелегального иммигранта, я буду преследовать его по закону», — говорил Хоман во время своей недавней поездки в Чикаго.

Вслед за Чикаго рейды могут пройти в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Бостоне, Сан-Франциско, Сиэтле, Денвере и Майами, пишет WSJ. Команда Трампа выбирала среди нескольких городов, где провести операцию первого дня, чтобы показать пример населенным пунктам, называемым «городами-убежищами», где действуют более лояльные к мигрантам местные правила.

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что считает одной из главных своих задач борьбу с нелегальными мигрантами и обещал начать массовые депортации, что вызвало резкую критику среди правозащитников.

По информации WSJ, команда избранного президента обдумывает, как еще повлиять на «города-убежища». Среди вариантов — создание краткосрочных центров содержания под стражей, которые будут открыты вблизи крупных городов, где проживает большинство нелегальных иммигрантов в США.

По оценке Центра миграционных исследований Нью-Йорка, больше всего нелегальных мигрантов в США проживают в штате Калифорния (2,2 млн в 2022-м), За ней следуют Техас (1,8 млн), Флорида (936 тыс.), Нью-Йорк (672 тыс.), Нью-Джерси (495 тыс.) и Иллинойс (429 тыс.).

По подсчетам Министерства внутренней безопасности, почти половина нелегалов в 2022 году прибыла в США из Мексики (4,8 млн из 11 млн), В лидерах также Гватемала, Сальвадор и Гондурас. По данным ведомства, большинство нелегалов (8,7 млн из 11 млн) в 2022 году были в возрасте 18-54 лет.