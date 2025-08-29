«Пошлите эту драную овцу»: укро-дипломат набросился на ЕС
Евросоюз должен незамедлительно конфисковать и передать Украине 300 милилардов замороженных российских активов. Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Дипломат потребовал от ЕС более жестких антироссийских решений.
«Разморозьте 300 миллиардов активов, пошлите дальше эту овцу драную, одну страну из Евросоюза, блокирующую сейчас предоставление Украине вооружений из-за этих денег», – сказал Чалый, по всей видимости, имея в виду Венгрию.
Венгрия накануне подала в суд на ЕС, чтобы помешать использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Будапешт заявил, что это противоречит законодательству ЕС.
Тем временем, укро-дипломат озвучил претензии и в адрес Вашингтона.
«И нужно говорить снова об американских жестких действиях, потому что без принуждения ни одного мира не будет. Если Америка в первую очередь и Европа не будут применять хоть какое-то принуждение, толку из этого не будет», – негодовал Чалый.
