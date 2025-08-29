«Пошлите эту драную овцу»: укро-дипломат набросился на ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз должен незамедлительно конфисковать и передать Украине 300 милилардов замороженных российских активов. Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дипломат потребовал от ЕС более жестких антироссийских решений.

«Разморозьте 300 миллиардов активов, пошлите дальше эту овцу драную, одну страну из Евросоюза, блокирующую сейчас предоставление Украине вооружений из-за этих денег», – сказал Чалый, по всей видимости, имея в виду Венгрию.

Венгрия накануне подала в суд на ЕС, чтобы помешать использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Будапешт заявил, что это противоречит законодательству ЕС.

Тем временем, укро-дипломат озвучил претензии и в адрес Вашингтона.