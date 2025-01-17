Портников в панике: Трамп может нахлобучить Зеленского, как Нетаньяху

Тарас Стрельцов.  
17.01.2025 13:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Израиль, Политика, США, Украина


Неважно, что Владимир Зеленский болтает на пресс-конференциях о гарантиях безопасности. Всё может измениться в один миг.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, известный своей гомосексуальной ориентацией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неважно, что Владимир Зеленский болтает на пресс-конференциях о гарантиях безопасности. Всё может измениться в...

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«Представитель Трампа на Ближнем Востоке за два часа добился от премьер-министра Израиля того, чего президент Байден не мог добиться за два года. Почему это происходит? Потому что Трамп сказал, что хочет, чтобы это всё произошло до 20 января 2025 года. И вместо того, чтобы ХАМАС шёл на какие-то серьёзные уступки, идёт Израиль.

Для того, чтобы сохранить лицо нового американского президента, с которым он не хочет ругаться, ну и есть ещё предыдущий американский президент, который тоже хотел бы закончить войну на Ближнем Востоке в последние дни своего правления. Здесь у них совпадение интересов очень редкое. Я очень побаиваюсь, чтобы мы не повторили этот опыт», – сокрушаетя Портников.

Он обратил внимание на то, что Нетаньяху, в отличие от Зеленского, очень уважаемый в США политик, однако и это ему не помогло.

«Не имеет никакого значения, что говорит президент Украины или Трамп на пресс-конференциях. У нас есть формула: израильские требования к мирному договору, ожидания, что Израиль усилит свои позиции в случае избрания Трампа и будет диктовать свои правила игры врагу. И результат, когда Израиль готов договориться на невыгодных для себя условиях, а ХАМАС празднует победу», – возмущаеся пропагандист.

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