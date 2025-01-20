Пора возвращать российскую ПВО в отдельный род войск – либеральный эксперт
Украинцы грамотно планируют воздушные атаки вглубь территорий РФ, но один из их расчётов основан именно на том, что российская ПВО недостаточно самостоятельна.
Об этом на канале «Ширяев и Ширяев» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда Россия отделилась, вроде как эпоха мира наступила, решили это всё отменить, задачу резко сузить, финансирование и численность, материальное снабжение и убрать отдельное командование. Первое время не знали, что с этим делать, потом решили в авиацию, и сейчас авиация отвечает за ПВО. Но с ПВО они откровенно не справляются. Раз за разом массированные атаки прорываются.
Как ситуация в семье – маленький мальчик приходит к маме и говорит ей одно и то же: «Я когда гулял, у меня порвались штаны». Не я порвал, а они сами. Примерно так сейчас и украинская, и российская сторона объясняет попадания дронов по объектам, успешную атаку противника. Мы всё сбили, но каким-то образом обломки упали. Это оправдание не работает. Значит, надо что-то делать», – сказал Ширяев.
«С моей точки зрения, опять назначать единого хозяина, то есть, нужно выделение ПВО в отдельный род войск. Ровно те же самые начальники должны получить самостоятельность, независимость, лично отвечать за всё, повысить степень личной ответственности. Как на флоте. Кто-то должен был ответить за Черноморский флот? Сейчас примерно то же – ответить за то, что происходит с прорывами украинских дронов.
Украинцы грамотно всё делают, но один из их расчётов как раз на то и стоит, что у нас ПВО находится в таком смежном положении, с точки зрения командования и организации. Это всегда влечёт к тому, что много ответственных, и никто не виноват», – предложил эксперт
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