Пора возвращать российскую ПВО в отдельный род войск – либеральный эксперт

Максим Столяров.  
20.01.2025 15:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинцы грамотно планируют воздушные атаки вглубь территорий РФ, но один из их расчётов основан именно на том, что российская ПВО недостаточно самостоятельна.

Об этом на канале «Ширяев и Ширяев» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы грамотно планируют воздушные атаки вглубь территорий РФ, но один из их расчётов основан...

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«Когда Россия отделилась, вроде как эпоха мира наступила, решили это всё отменить, задачу резко сузить, финансирование и численность, материальное снабжение и убрать отдельное командование. Первое время не знали, что с этим делать, потом решили в авиацию, и сейчас авиация отвечает за ПВО. Но с ПВО они откровенно не справляются. Раз за разом массированные атаки прорываются.

Как ситуация в семье – маленький мальчик приходит к маме и говорит ей одно и то же: «Я когда гулял, у меня порвались штаны». Не я порвал, а они сами. Примерно так сейчас и украинская, и российская сторона объясняет попадания дронов по объектам, успешную атаку противника. Мы всё сбили, но каким-то образом обломки упали. Это оправдание не работает. Значит, надо что-то делать», – сказал Ширяев.

«С моей точки зрения, опять назначать единого хозяина, то есть, нужно выделение ПВО в отдельный род войск. Ровно те же самые начальники должны получить самостоятельность, независимость, лично отвечать за всё, повысить степень личной ответственности. Как на флоте. Кто-то должен был ответить за Черноморский флот? Сейчас примерно то же – ответить за то, что происходит с прорывами украинских дронов.

Украинцы грамотно всё делают, но один из их расчётов как раз на то и стоит, что у нас ПВО находится в таком смежном положении, с точки зрения командования и организации. Это всегда влечёт к тому, что много ответственных, и никто не виноват», – предложил эксперт

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