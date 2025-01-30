Пора срочно ехать в Москву и договариваться – Арестович

Украине нужно сыграть на опережение – отбросить все обиды и поехать в Москву.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо бы ехать в Москву или встречаться в Стамбуле – где хотите. И договариваться с Путиным через полный анализ причин, приведших нас к системному конфликту, и создание системы решения этих ключевых проблем в корне, и арбитража, такого, который исключает применение вооруженной силы друг друга. Понятно, что мы будем конкурировать, понятно, что будут лезть в дела друг друга спецслужбы, экономика, но без применения вооруженных сил. И вот тогда предложить Трампу и Китаю на опережение: «Ребята, мы уже обо всем договорились». Вот это будет суверенный шаг, это мы сами договорились, а не ждали, пока нам навяжут, понимаете.

Нас все равно посадят за стол переговоров с Путиным, вот это надо очень четко понимать. Насильно посадят. Просто выключат на хрен помощь и кончится это тем, что поедем в Москву и будем пожимать руки. Или в Стамбул. Но это же совершенно очевидно. Несмотря на все разрушенные города, убитых родственников, друзей и так далее, так почему это не сделать раньше и в субъектной позиции, чем в позиции жертвы, которую не спросят? Ведь на весах же все очень просто. Да, города разрушены, а что это меняет? Все равно же посадят.

Этого не избежать это невозможно избежать, нас могут выключить одним движением тумблера – и нас нет, понимаете, только посадят насильно, продиктуют под диктовку, что подписать, и все эти города и смерти пойдут коту под хвост, а если бы мы сами сделали проактивный шаг, то тогда мы бы решали, хоть в очень маленькой степени, но решали бы что и как, и вот эти бы жертвы – да, добавили бы нам субъектности. А так и жертв будет море, и субъектности не будет», – заявил Арестович.