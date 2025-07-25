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Переговоры в Стамбуле нужны Украине только для того, чтобы вернуть пленных нацистов и выиграть немного времени, чтобы окопаться.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей интересы офиса президента пропагандистки Натальи Мосейчук заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что война надолго, что нет никакой компромиссной позиции. Мы не можем найти какую-то позицию, или какой-то компромисс ни по одному вопросу. В интересах России уничтожить Украину, чтобы Украины не было. Любой промежуточный сценарий – промежуточный. Или это возможность подготовиться России, она будет сильнее, а мы слабее», – сказал Длигач.