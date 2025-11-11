Пора немедленно принимать решение по Мирнограду – украинский генерал
Для гарнизона ВСУ, который держит оборону во входящем в Покровскую агломерацию Мирнограде, ситуация лишь ухудшается – возможности для деблокады призрачны.
Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ситуация складывается таким образом, что необходимо по Мирнограду принимать решение, потому что в случае ухудшения дальнейшей ситуации в Покровске и логистическому обеспечению – это будет сделать очень сложно», – сказал Романенко.
Он добавил, что ВСУ пытаются наступать с севера, чтобы прорваться к Мирнограду, но сделать это не получается, несмотря на успехи на Добропольском выступе.
«Поэтому на текущий момент ситуация складывается таким образом, что, на мой взгляд, это время принятия решения по войскам. Там две бригады у нас находятся в Мирнограде», – опасается за их судьбу укро-генерал.
