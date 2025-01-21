Пора немедленно ехать в Москву и договариваться – экс-советник Зе-офиса

Анатолий Лапин.  
21.01.2025 10:22
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Идеальным планом для Украины была бы немедленная встреча с представителями РФ, пока президент США Дональд Трамп не встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Идеальным планом для Украины была бы немедленная встреча с представителями РФ, пока президент США...

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«Идеальный реалистичный [план] – ехать немедленно в Москву и предъявлять Трампу уже готовый, согласованный между Украиной и Россией план, как мы самостоятельно и красиво расходимся и достойно…  Давайте в том же Стамбуле встретимся. Смотрите, есть же очень простая вещь. Все равно посадят за стол, все равно заставят принять какой-то мирный план, все равно Трамп доломает. Доломает – не сейчас, так к осени, но доломает.

Просто выключит нахрен помощь и все, значит, исходим из того что усадка за один стол и заключение какого-то соглашения неизбежно, все понимают, что это неизбежно, что мы ничего с этим не сделаем», – заявил Арестович.

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