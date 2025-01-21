Пора немедленно ехать в Москву и договариваться – экс-советник Зе-офиса

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Идеальным планом для Украины была бы немедленная встреча с представителями РФ, пока президент США Дональд Трамп не встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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