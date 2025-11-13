«Пора начинать антироссийские теракты по всему миру» – украинский генерал
Украинским спецслужбам нужно начать проводить антироссийские теракты по всему миру. Об этом на телеканале «ICTV» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы гоняемся за точечными ударами. Но 99% людей не понимают, что эти точечные удары красиво выглядят, но они не системные, и русские быстро локализуют эти проблемы. И снова нужно работать службе внешней разведки.
Если мы хотим победить, пора начинать воевать без правил. У нас есть рычаги давления на российское окружение. Когда у олигархата начнут забирать имущество за границей, и начнут душить санкциями их детей, даже если они граждане других стран, то они быстро заставят Путина это прекратить.
Но богатые к богатым не лезут, пускай беднота воюет друг с другом. А верхушка что в одной стране, что в другой, в большинстве живут нормально», – сказал Кривонос.
По его мнению, Украина должна перенимать опыт террористов времён Чеченских войн, и устраивать антироссийские теракты по всему миру.
«Чеченцы, понимая, что шансов у них мало, играли жёстко и ва-банк. А мы пытаемся быть джентльменами в войне с негодяями. Что мешает нам делать то же самое, что делали чеченцы? Ничего, кроме желания наших руководителей не раздражать своих коллег.
В такой войне никаких ограничений не должно быть. И то, что мы подорвали «Северный поток» – таких взрывов должно быть намного больше. И таких критических точек за границей много.
Или торговля и нефтью с помощью 1800 танкеров. На войне любые методы достижения успеха правильные. Что мешает какие-то организациям подбить танкеры в Средиземном море, даже из ПТРК? Или уничтожить газодобычу в Новом Уренгое», – требовал генерал.
