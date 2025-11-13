«Пора начинать антироссийские теракты по всему миру» – украинский генерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинским спецслужбам нужно начать проводить антироссийские теракты по всему миру. Об этом на телеканале «ICTV» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы гоняемся за точечными ударами. Но 99% людей не понимают, что эти точечные удары красиво выглядят, но они не системные, и русские быстро локализуют эти проблемы. И снова нужно работать службе внешней разведки. Если мы хотим победить, пора начинать воевать без правил. У нас есть рычаги давления на российское окружение. Когда у олигархата начнут забирать имущество за границей, и начнут душить санкциями их детей, даже если они граждане других стран, то они быстро заставят Путина это прекратить. Но богатые к богатым не лезут, пускай беднота воюет друг с другом. А верхушка что в одной стране, что в другой, в большинстве живут нормально», – сказал Кривонос.

По его мнению, Украина должна перенимать опыт террористов времён Чеченских войн, и устраивать антироссийские теракты по всему миру.