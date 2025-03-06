«Пора ли национализировать Центробанк России?» – МЭФ-2025 поднимет острые вопросы

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IX Московский экономический форум, который состоится 1 и 2 апреля, в этом году основной темой докладов избрал демографию – традиционные семейные устои и их пересечение с индустриализацией. Культурная и социальная политика должны быть направлены на процветание нации, а новая индустриализация вести к увеличению народонаселения. Об этом будет идти речь на пленарных заседаниях МЭФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В двухдневной программе четыре пленарные дискуссии и тринадцать тематических сессий, которые исследуют и раскрывают назревшие изменения экономической политики в условиях возвращения к традиционным цивилизационным ценностям и стимулирования демографического роста.

По словам председателя МЭФ Константина Бабкина, демография в настоящее время является ключевой темой, поскольку, если население сокращается, остальные проблемы теряют свою актуальность.

«МЭФ – форум экономический. Однако на МЭФ мы рассматриваем экономику не с точки зрения зарабатывания денег, а как стержень здоровой нации. Будем смотреть на экономику под углом демографии, что нужно сделать, чтобы народ опять почувствовал вкус жизни, начал плодиться, размножаться, чтобы проявил волю к жизни следующих поколений», – пояснил Бабкин.

Форум начнется пленарной дискуссией «Новая индустриализация и умножение народа», который будет вести сам Бабкин.

Тему взаимозависимости экономики и демографии продолжат сессии «Пора ли национализировать Центробанк России?», «Новое блоковое разделение мира. Стратегия России», «Макроэкономика: Россия и мир. Инвестиционная и монетарная эффективность» и «Продовольственная безопасность. Роль России в мире».

Параллельно пройдет культурный блок из пленарной дискуссии «Культурная и социальная политика для процветания нации», которую проведет академик РАН, научный руководитель Института океанологии им. Ширшова Роберт Нигматулин. Тематические сессии «Семья — фундамент экономики, культуры и общественного устройства», «Мягкая сила России. В чем она?», «Современные культурные стратегии в России и за рубежом» продолжат культурный трек первого дня форума.

Второй день откроется пленарной дискуссией «Меняющийся мир. Стратегия России». Международный тренд продолжат сессии «Возвращение в Космос. Задачи для России» и «Ближний и Средний Восток в меняющемся мире». Экономическое направление будет обсуждаться на заседаниях «Заблуждения в экономике. Как развеять мифы и начать развиваться?», «Машиностроение 2025 — что год текущий нам готовит: вызовы или их преодоление?» и «ЕАЭС VS ВТО: новые альянсы и новые правила для мира».

Культурную составляющую обсудят на сессии «Цивилизационная идентичность — традиции и будущее». Завершится все заключительной пленарной дискуссией с подведением итогов МЭФ.

Среди участников МЭФ-2025: академик РАН Сергей Глазьев, член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, академик РАН Роберт Нигматулин, художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков, философ Александр Дугин, актриса Мария Шукшина, немецкий предприниматель Александр фон Бисмарк, экс премьер-министр Словацкой республики в составе Чехословакии Ян Чарногурский.

Московский экономический форум проводится 12 лет и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 17 000 участников из 45 стран мира. Каждый год экономисты, бизнесмены и ученые со всего света – приверженцы антиглобалистских взглядов – обсуждают на форуме лучшие стратегии развития России.

Регистрация на МЭФ-2025 уже открыта. Все мероприятия программы форума доступны для просмотра онлайн при предварительной регистрации.