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Украина жила счастливо и богато лишь тогда, когда была «перекрестком миров» – территорией, где свободно жили евреи, мусульмане и православные, выражаясь на любом языке. Как только из нее пытались строить моноэтнический проект, это заканчивалось крахом государства.

Об этом бывший советник Офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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