Попытка построить моноэтнический проект всегда губила Украину – Арестович

Анатолий Лапин.  
06.02.2025 18:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина жила счастливо и богато лишь тогда, когда была «перекрестком миров» – территорией, где свободно жили евреи, мусульмане и православные, выражаясь на любом языке. Как только из нее пытались строить моноэтнический проект, это заканчивалось крахом государства.

Об этом бывший советник Офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина жила счастливо и богато лишь тогда, когда была «перекрестком миров» – территорией, где...

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«Я бы хотел сейчас остановиться на подавлении одной языковой группы другой и на подавлении одной религиозной группы другой.

Вообще, украинцам это не свойственно. Исторически Украина — это перекресток миров. Мы здесь научились жить, как в Одессе, 126 национальностей, это бесарабская кухня, еврейская музыка, болгарские анекдоты и греческие кабачки, и всё это вместе. Рядом на одной улице синагога, церковь и армянский храм, мы привыкли так жить.

Нас пытаются вечно использовать друг против друга. Но украинцам не свойственно плевать в чужую церковь, не свойственно вообще, в норме своей. И обзывать человека только потому, что он заговорил на другом языке, потому что здесь все говорили всегда, как хотят.

Каждый раз, когда Украина была настоящим перекрестком миров, она всегда жила максимально счастливо. Дважды Украина пыталась все подгрести под один проект – это 1917-20-й и 14-й-25-й, и дважды терпела не просто катастрофу, а историческое поражение, что лишний раз показывает, что сама природа Украины сопротивляется монопроекту, который обязательно идет через подавление остальных групп и вытеснение», – заявил Арестович.

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