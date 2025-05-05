Попытка номер два: ВСУ снова пытаются прорваться в Курскую область

Олег Кравцов.  
05.05.2025 13:21
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Сюжет дня, Украина


Сегодня формирования киевского режима предприняли очередную попытку вторжения на территорию Курской области.

По одним данным, границу ВСУ не перешли, по другим – сумели навести переправу.

Сегодня формирования киевского режима предприняли очередную попытку вторжения на территорию Курской области. По одним...

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«По попытке прорыва в районе н.п. Тёткино к текущему часу ситуация следующая: противник навел понтонную переправу в районе н.п. Искровщина. При попытке прорыва на нашу территорию уничтожена вражеская инженерная машина разминирования, 1 ББМ «Страйкер» и 1 единица колесного транспорта. В полосе обеспечения 1-й линии обороны враг сумел проделать проход, в ближайшее время ожидается вторая волна атаки, во время которой ВСУ попытаются бросить через проход бронетехнику.

В воздухе огромное количество FPV, противник старается отрезать возможность маневра для наших сил в данном районе. Скопление ВСУ в данной местности было замечено давно, особого стремления к маскировке враг не проявлял, полагаем, речь идёт об отвлекающем ударе и основное направление атаки будет иным», – описывает ситуацию военный паблик НгП раZVедка.

Причем в районе Теткино противник сумел вывести из строя мост через Сейм.

«Мост для прохода тяжелой техники очевидно не пригоден. Значит район Теткино скорее всего второстепенный, если ВСУ решило что-то изобразить в плане наступления. Наступать там можно только пехотой без тяжелой брони. По поступающим данным, малые пехотные группы врага уже пытались сегодня зайти непосредственно в сам поселок в район железнодорожной станции, но были выбиты обратно за границу.», – комментирует ситуацию осинтер Анатолий Радов.

Военкор Александр Сладков тоже утверждает, что противник отброшен.

А вот паблик 46-й бригады ВСУ угрожает:

«Курское направление. Теткино. Русским показывают, что в игру «создание буферной зоны» можно играть вдвоем».

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