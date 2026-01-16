«Попробуй такое сбить! 40 ракет на один объект!» – украинцы жалуются BBC

Игорь Шкапа.  
16.01.2026 09:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 604
 
Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре становятся все более эффективными.

На эту тенденцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора», британской ВВС пожаловались украинские эксперты.

Например, директор энергетических программ киевского Центра Разумкова Владимир Омельченко обращает внимание, что, помимо тактики, изменилась и плотность российских ударов, поскольку РФ смогла существенно увеличить количество производимых дронов и ракет, скорость и точность которых она постоянно наращивает.

«Раньше это была одна-две ракеты на один объект. Сейчас Россия имеет массовое производство и ракет, и дронов. И теперь на один объект они шлют 40 ракет и 400 дронов – попробуй такое отбить», – в свою очередь говорит президент аналитического центра Dixi Group Елена Павленко.

По ее словам, если в прошлые годы русские выбирали наиболее приоритетные цели,  «то сейчас они лупят по всему, даже малые трансформаторы – они их дронами толкут».

Омельченко признает, что столь массированные атаки привели к перегрузке украинской ПВО, которая и без того испытывает острый дефицит боеприпасов для систем «Пэтриот», способных сбивать баллистику.

«Поэтому баллистику сбить практически невозможно – нечем. А именно баллистикой и разбили ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 в Киеве, Борисполь, Бровары и Бучу», – заявил эксперт.

Павленко же отмечает, что Украина восстанавливает оборудование и инфраструктуру, но накопление атак влияет на скорость восстановления.

«Возможности находить дополнительное запасное оборудование тоже иссякают», – признает она.

