Попробуй Россия творить в Мексике то, что делают США на Украине, – американцы начали бы свою СВО, – немецкий политик
США поступили бы точно также, как Россия, начавшая СВО, если бы у их границ, например, в Мексике, хозяйничали потенциальные противники – русские или китайцы.
Об этом в эфире видеоблога Westend Verlag заявила немецкий левый политик Сара Вагенкнехт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это высказывали и западные дипломаты. Даже бывший генеральный секретарь НАТО Столтенберг публично сказал: да, причина этой войны в том, что Путин хотел закрыть дверь для НАТО, бывший папа Римский сказал, что НАТО у дверей России – это провокация.
Если вы просто представите себе это с обратным знаком, например, Мексика внезапно присоединится к военному сообществу России или Китая, проведет военные манёвры в Мексиканском заливе, Соединённые Штаты не будут смотреть, как это делает Россия, но они, вероятно, будут вторгаться очень прямо и так же начнут войну.
Я имею в виду, что в то время, когда был Кубинский кризис, они рисковали Третьей мировой войной, если бы русские не вернули свои ракеты», – напомнила Вагенкнехт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: