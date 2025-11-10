Попробуй Россия творить в Мексике то, что делают США на Украине, – американцы начали бы свою СВО, – немецкий политик

Анатолий Лапин.  
10.11.2025 13:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 386
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, США


США поступили бы точно также, как Россия, начавшая СВО, если бы у их границ, например, в Мексике, хозяйничали потенциальные противники – русские или китайцы.

Об этом в эфире видеоблога Westend Verlag заявила немецкий левый политик Сара Вагенкнехт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это высказывали и западные дипломаты. Даже бывший генеральный секретарь НАТО Столтенберг публично сказал: да, причина этой войны в том, что Путин хотел закрыть дверь для НАТО, бывший папа Римский сказал, что НАТО у дверей России – это провокация.

Если вы просто представите себе это с обратным знаком, например, Мексика внезапно присоединится к военному сообществу России или Китая, проведет военные манёвры в Мексиканском заливе, Соединённые Штаты не будут смотреть, как это делает Россия, но они, вероятно, будут вторгаться очень прямо и так же начнут войну.

Я имею в виду, что в то время, когда был Кубинский кризис, они рисковали Третьей мировой войной, если бы русские не вернули свои ракеты», – напомнила Вагенкнехт.

