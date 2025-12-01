«Понизятся цены!» – поляки уже обсуждают плюсы от возвращения украинцев восвояси

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фоне переговоров по Украине в польских СМИ появились прогнозы о влиянии на экономику потенциального возвращения обратно миллионов украинских беженцев.

Признаётся, что спустя четыре года далеко не все готовы уехать домой, однако возвращение даже части мигрантов окажет влияние на экономику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Граждане Украины не знают, будет ли куда им возвращаться. Их опасения касаются возможности найти работу. Возвращение через четыре года может быть связано с трудностями с жильем. Их дома могли быть разрушены за это время», – сказал профессор Петр Шукальский из Лодзинского университета.

По его словам, выезд некоторых лиц может улучшить положение польских рабочих за счет снижения конкуренции на рынке труда, особенно в низкоквалифицированных секторах.

«Если часть людей покинет Польшу, доступность жилья автоматически улучшится, потому что в таком случае следует ожидать, что цены на аренду перестанут расти, и, возможно, даже если этот отток будет значительным, они могут даже начать снижаться», – цитирует Шукальского польская газета «Ведомости».

Он также напомнил, что в последние годы увеличилось количество польско-украинских браков и рождений детей украинскими матерями в Польше.

Это вызывало критику польских правых партий из-за изменения национального состава страны.

Возвращение украинцев может повлиять на снижение этих явлений, считает профессор.

Всего за четыре года войны в Польше находилось 1,9 миллиона беженцев из Украины, уточняет Business Insider со ссылкой на данные Нацбанка страны.