«Понимаете, какие суммы?»: американцы активно готовятся к войне пятого поколения – полковник СБУ

США выделили на пятилетку разработки систем РЭБ сумму большую, чем годовое содержание всей американской ядерной триады.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российско-украинская война – это война переходного периода. Между четвёртым поколением и пятым. Следующие войны будут пятого поколения, и сейчас все смотрят, что куда идёт и в какую сторону разворачивается. Я не думаю, что пойдут танки с мангалами или танки-черепахи, это смешно. Но по всей видимости, сейчас идёт разработка.

В Штатах 100% идёт разработка, как противодействовать дронам не только на радиосигнале, но и на оптоволокне. Маленькая справка, Штаты выделили на 5 лет в бюджете 39 млрд. долларов на разработку системы РЭБ», – рассказал Стариков.