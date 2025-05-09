«Понимаете, какие суммы?»: американцы активно готовятся к войне пятого поколения – полковник СБУ
США выделили на пятилетку разработки систем РЭБ сумму большую, чем годовое содержание всей американской ядерной триады.
Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Российско-украинская война – это война переходного периода. Между четвёртым поколением и пятым. Следующие войны будут пятого поколения, и сейчас все смотрят, что куда идёт и в какую сторону разворачивается. Я не думаю, что пойдут танки с мангалами или танки-черепахи, это смешно. Но по всей видимости, сейчас идёт разработка.
В Штатах 100% идёт разработка, как противодействовать дронам не только на радиосигнале, но и на оптоволокне. Маленькая справка, Штаты выделили на 5 лет в бюджете 39 млрд. долларов на разработку системы РЭБ», – рассказал Стариков.
«Много это или мало? Например, на поддержание стратегической ядерной триады Штаты тратят в год от 20 до 30 млрд. Понимаете, какие суммы? Это только на систему РЭБ 39 млрд. Дано задание разработчикам, деньги переведут, и начнётся серьёзный вопрос, связанный с тем как воевать и как дальше противодействовать странам главного противника», – добавил укро-эксперт.
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