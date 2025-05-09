«Понимаете, какие суммы?»: американцы активно готовятся к войне пятого поколения – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
09.05.2025 16:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 591
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США выделили на пятилетку разработки систем РЭБ сумму большую, чем годовое содержание всей американской ядерной триады.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США выделили на пятилетку разработки систем РЭБ сумму большую, чем годовое содержание всей американской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Российско-украинская война – это война переходного периода. Между четвёртым поколением и пятым. Следующие войны будут пятого поколения, и сейчас все смотрят, что куда идёт и в какую сторону разворачивается. Я не думаю, что пойдут танки с мангалами или танки-черепахи, это смешно. Но по всей видимости, сейчас идёт разработка.

В Штатах 100% идёт разработка, как противодействовать дронам не только на радиосигнале, но и на оптоволокне. Маленькая справка, Штаты выделили на 5 лет в бюджете 39 млрд. долларов на разработку системы РЭБ», – рассказал Стариков.

«Много это или мало? Например, на поддержание стратегической ядерной триады Штаты тратят в год от 20 до 30 млрд. Понимаете, какие суммы? Это только на систему РЭБ 39 млрд. Дано задание разработчикам, деньги переведут, и начнётся серьёзный вопрос, связанный с тем как воевать и как дальше противодействовать странам главного противника», – добавил укро-эксперт.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить