Поляки и американцы навариваются на украинской дури

Игорь Шкапа.  
13.01.2026 10:58
  (Мск) , Киев
Дзен, Польша, Украина, Энергетика


Поляки стали поставщиками на Украину куда более дорого американского сжиженного газа, воспользовавшись прекращением транзитных контрактов Киева с Москвой в январе 2025-го.

По итогам прошлого года экспорт газа на Украину увеличился более чем в 13 раз по сравнению с 2024-м и достиг 2 миллиардов кубометров, что составляет более 99% от общего объема поставок из Польши за границу, сообщил портал Wirtualny Nowy Przemysł.

Сейчас Польша для приема СПГ использует терминал мощностью 8,3 млрд кубометров. В 2028 году планируется ввод еще одного – плавучего терминала на 6,1 млрд кубометров, сообщал Bloomberg.

Варшава рассчитывает на роль главного хаба американского газа после вступления в силу всех запретов на поставки из РФ. В перспективе поляки надеются переключить на себя также Чехию, Словакию и Венгрию.

При этом Киев  предложил американским компаниям возможность недорогого хранения СПГ в подземных хранилищах Украины «с целью стимулирования экспорта энергоносителей» из США в Европу. Речь идёт как раз о тех ПХГ на Западной Украине, куда так и не долетел «Орешник».

Ранее стало известно, что Украина после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях 3 октября 2025 г. потеряла более 60% мощностей по добыче газа.

