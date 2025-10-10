Масштабирование на сотни и сотни единиц производства ракет «Фламинго» станет победой Украины в «эскалационной войне».

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Стратеги показали, что появление «Фламинго» создаёт превосходство Украины на эскалационной лестнице, у России нет ответа.

Если Украина накопит не 5-10, а мы представляем, что будет 300, 500 и т.д. «Фламинго», которые на 3 тыс.км, это значит, у России нет ответа, кроме тактического ядерного оружия, которое ничего не поменяет, и они не в состоянии его применить, потому что Китай заблокирует эту возможность.

Получается, что они проигрывают эскалационную войну, поэтому эскалируют сейчас войну не по вертикали, а по горизонтали, начинают агрессию против НАТО. …Я считаю, что то, что сейчас происходит с этими ударами по энергетике – это понимание Путиным, что нужно русским создать повод для радости, потому что у них завтра будут отключения», – бредил Кульпа.