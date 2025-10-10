Поляк Кульпа: «Вот, завоюет Зеленский в полную силу – начнутся отключения и в РФ»

Вадим Москаленко.  
10.10.2025 14:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 260
 
Польша, Украина


Масштабирование на сотни и сотни единиц производства ракет «Фламинго» станет победой Украины в «эскалационной войне».

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стратеги показали, что появление «Фламинго» создаёт превосходство Украины на эскалационной лестнице, у России нет ответа.

Если Украина накопит не 5-10, а мы представляем, что будет 300, 500 и т.д. «Фламинго», которые на 3 тыс.км, это значит, у России нет ответа, кроме тактического ядерного оружия, которое ничего не поменяет, и они не в состоянии его применить, потому что Китай заблокирует эту возможность.

Получается, что они проигрывают эскалационную войну, поэтому эскалируют сейчас войну не по вертикали, а по горизонтали, начинают агрессию против НАТО. …Я считаю, что то, что сейчас происходит с этими ударами по энергетике – это понимание Путиным, что нужно русским создать повод для радости, потому что у них завтра будут отключения», – бредил Кульпа.

При этом, по его мнению, Зеленский чуть ли не в полсилы воюет.

«Украина не употребляет ударного потенциала, который у неё есть. Например, если бы президент Зеленский принял решение, что отключает Россию от воздушного сообщения, что не будут самолёты летать в Пулково, в Шереметьево, понимаете? Получается так, что мы уже пережили самое плохое, а у них всё это только впереди», – воинствовал поляк.

