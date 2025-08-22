Получим под боком вооружённую до зубов армию в миллион штыков – Дандыкин о недопустимости мирной сделки

Максим Столяров.  
22.08.2025 21:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 370
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад всё ещё в состоянии найти и людей, и оружие для продолжения войны против России.

Об этом на канале «Красная линия» заявил Капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад всё ещё в состоянии найти и людей, и оружие для продолжения войны против...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одно из главных условий Запада – то, что на Украине остается армия. Причём в миллион штыков, даже если мы заключим мирное соглашение.

Это можно все вооруженные силы собрать Франции, Британии, Германии, Польши, и даже останется. Причём – это миллион мотивированных нацистскими взглядами людей, которые испытывают лютую ненависть к нам.

Это ведь постоянная угроза. Сколько бы это ни продлилось, это постоянные провокации, теракты, всё, что угодно. И на этом они настаивают», – отметил каперанг.

«Да, Трамп сказал, что не будут поставлять оружие. Но если им заплатят 100 миллиардов, они будут просто новое оружие покупать. Причём, даже со складов Пентагона – М113, Брэдли, и все остальное. Что закажут, то и сделают.

И людей они найдут. Распакуют 18-25, которые сейчас пока еще не подлежат к мобилизации. Возьмут женщин, которые все больше и больше появляются в минометных расчетах, операторах беспилотников и так далее.

И будут использовать это прежде всего с той целью, чтобы самим за их спиной этого прокси, создать армию», – добавил Дандыкин.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить