Получим под боком вооружённую до зубов армию в миллион штыков – Дандыкин о недопустимости мирной сделки
Запад всё ещё в состоянии найти и людей, и оружие для продолжения войны против России.
Об этом на канале «Красная линия» заявил Капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Одно из главных условий Запада – то, что на Украине остается армия. Причём в миллион штыков, даже если мы заключим мирное соглашение.
Это можно все вооруженные силы собрать Франции, Британии, Германии, Польши, и даже останется. Причём – это миллион мотивированных нацистскими взглядами людей, которые испытывают лютую ненависть к нам.
Это ведь постоянная угроза. Сколько бы это ни продлилось, это постоянные провокации, теракты, всё, что угодно. И на этом они настаивают», – отметил каперанг.
«Да, Трамп сказал, что не будут поставлять оружие. Но если им заплатят 100 миллиардов, они будут просто новое оружие покупать. Причём, даже со складов Пентагона – М113, Брэдли, и все остальное. Что закажут, то и сделают.
И людей они найдут. Распакуют 18-25, которые сейчас пока еще не подлежат к мобилизации. Возьмут женщин, которые все больше и больше появляются в минометных расчетах, операторах беспилотников и так далее.
И будут использовать это прежде всего с той целью, чтобы самим за их спиной этого прокси, создать армию», – добавил Дандыкин.
