Получим под боком вооружённую до зубов армию в миллион штыков – Дандыкин о недопустимости мирной сделки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад всё ещё в состоянии найти и людей, и оружие для продолжения войны против России.

Об этом на канале «Красная линия» заявил Капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одно из главных условий Запада – то, что на Украине остается армия. Причём в миллион штыков, даже если мы заключим мирное соглашение. Это можно все вооруженные силы собрать Франции, Британии, Германии, Польши, и даже останется. Причём – это миллион мотивированных нацистскими взглядами людей, которые испытывают лютую ненависть к нам. Это ведь постоянная угроза. Сколько бы это ни продлилось, это постоянные провокации, теракты, всё, что угодно. И на этом они настаивают», – отметил каперанг.