Польским фермерам не удалась попытка блокады украинской границы

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Польский апелляционный суд одобрил запрет судом нижней инстанции на блокирование фермерами границы с Украиной, сообщает польское издание RMF24.

Ранее мэр гмины Дорогуск Войцех Савва 8 мая запретил мстным фермерским активистам проводить акцию на границе, после чего Окружной суд Люблина отменил этот запрет.

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Однако вчера апелляционный суд Люблина решил, что запрет со стороны местных властей был обоснованным, в частности из-за того, что организаторы акции планировали проводить не «собрание», как они настаивали, а блокирование движения.

Это решение окончательно и не подлежит обжалованию, поэтому организаторы акции на границе должны ее прекратить, отмечается в решении суда.

По словам пресс-секретаря Апелляционного суда в Люблине Магдалены Кучинской, суд полностью согласился с обоснованием, данным судом в его первоначальном решении.

Организаторы запланировали четырехмесячную акцию протеста: с 12 мая по 12 сентября 2025 года.

«Такие действия нельзя рассматривать как коллективное проявление общей общественной позиции, подлежащей правовой защите, а как намерение заблокировать весь трансграничный обмен между Украиной и Польшей, а в более широком аспекте общего рынка – странами Европейского Союза», – написал в соцети войт гмины Дорогуск.

Представитель поддержавшей протесты праворадикальной партии «Конфедерация» Рафал Меклер заявил изданию, что пока не получил никакой информации по этому вопросу, однако заверил, что участники акции будут действовать в рамках закона и выполнят решение суда.

Тем временем, в министерстве развития общин и территорий Украины сообщают, что движение транспорта в пункте пропуска «Дорогуск-Ягодин» было возобновлено вчера в 23:00.