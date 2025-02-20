Польский пропагандист: «Трамп погряз в конспирологии – это просто опасно!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В администрации президента США ещё есть «много людей, которые поддерживают ориентацию Украины на Запад», и теперь вся надежда на них.

Об этом в эфире «TVP WORLD» заявил польский журналист и русофоб, главный редактор издания «Visegrad Insight» Войцех Пшибыльский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Как мы вообще дошли до этого?», – беспокоилась телеведущая, имея в виду Мюнхенскую конференцию, «саммит Макрона» в Париже, переговоры в Саудовской Аравии, а также комментарии Дональда Трампа, «где он обвиняет Украину во всём, и Россию ни в чём».

«Как сказал Зеленский, вокруг Трампа много дезинформации. И Трамп живёт в прошлом и давно не полагался на достоверные новости, а скорее, спекулировал, выдвигал различные теории заговоров. Это, безусловно, опасно, потому что такая информация может повлиять на его решения. В то же время, возвращаясь к Келлогу, в администрации США есть много людей, которые поддерживают ориентацию Украины на Запад», – отвечал Пшибыльский.

Ведущая уточнила, чего можно было ждать от визита представителя США Келлога в Киев, «особенно после Саудовской Аравии».

«Ясности. Понимания того, какие варианты рассматриваются в США. И, что важно, налаженной коммуникации, основанной на доверии, Думаю, что Келлог старается это обеспечить, чтобы это значило. В то же время все знают, что он может быть таким же важным посредником между Украиной и Россией, как и между Украиной и высокопоставленными лицами в Белом доме», – предположил поляк.

Отметим, что сегодняшняя встреча Зеленского с Китом Келлогом состоялась, однако совместное общение с прессой по её результатам было отменено по просьбе американской стороны.