Подавляющее большинство населения планеты не поддерживает западные ценности. Об этом в интервью газете Głos Wielkopolski, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший заместитель начальника Службы военной контрразведки Польши Мацей Матысяк.

Он обратил внимание, что запрос Польши о созыве Совбеза ООН по поводу с инцидента с якобы российскими дронами был поддержан менее чем 50 странами.

«Это четверть! Три четверти нас не поддерживают и движутся к недемократии. Это почти 90% населения мира, которое не разделяет наших ценностей. Европа и США составляют явное меньшинство», – возмущается Матысяк.

Затронул он и тему украинского конфликта, заметив, что Россия «относится к нам как к противнику, поскольку мы представляем угрозу и поддерживаем Украину политически, финансово и военно – поставляя оружие и предоставляя разведывательные данные».

При этом он заявляет, что Европа способна победить Россию в войне и без США.

«Просто посчитайте население России и Европы. ВВП ЕС и России. Посчитайте количество танков, самолётов и других сил. У России есть преимущество только в одном: она ядерная держава», – говорит поляк.

При этом н фактически признал, что Запад, в том числе Польша, используют Украину в своих интересах.