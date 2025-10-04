Польский полковник: Мы победим Россию, но воевать должна Украина

04.10.2025 13:38
Подавляющее большинство населения планеты не поддерживает западные ценности. Об этом в интервью газете Głos Wielkopolski, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший заместитель начальника Службы военной контрразведки Польши Мацей Матысяк.

Он обратил внимание, что запрос Польши о созыве Совбеза ООН по поводу с инцидента с якобы российскими дронами был поддержан менее чем 50 странами.

«Это четверть! Три четверти нас не поддерживают и движутся к недемократии. Это почти 90% населения мира, которое не разделяет наших ценностей. Европа и США составляют явное меньшинство», – возмущается Матысяк.

Затронул он и тему украинского конфликта, заметив, что Россия «относится к нам как к противнику, поскольку мы представляем угрозу и поддерживаем Украину политически, финансово и военно – поставляя оружие и предоставляя разведывательные данные».

При этом он заявляет, что Европа способна победить Россию в войне и без США.

«Просто посчитайте население России и Европы. ВВП ЕС и России. Посчитайте количество танков, самолётов и других сил. У России есть преимущество только в одном: она ядерная держава», – говорит поляк.

При этом н фактически признал, что Запад, в том числе Польша, используют Украину в своих интересах.

«Украина — буфер для нас. Кто-то спрашивает: а что, если Россия нападёт на нас завтра? Этот нарратив проистекает из страха и невежества. Я спрашиваю — как, технически? Я слышу: а что, если они выпустят ракеты? Здесь я замечаю, что даже на Украине они в основном используют беспилотники. И как они вторгнутся в нашу страну? Но где они возьмут танки? Подчеркиваю: пока Украина сдерживает Россию, уничтожает её живую силу и её ресурсы, у нас есть буфер безопасности», – заявил Матысяк.

