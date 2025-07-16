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Вице-президент оружейной комании Polish Armaments Group Аркадиуш Бомк выразил сомнение в том, что Украина действительно нуждается в тех количествах боеприпасов, что запрашивает Киев. В Польше ежемесячно производится 12,5–15 тысяч снарядов, в то время как на Украине такое количество тратится за день.

В интервью money.pl Бонк поставил под сомнение данные о ежедневном расходе артиллерийских снарядов украинской армией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если бы эти цифры были верны, все украинские гаубицы пришлось бы ремонтировать еженедельно, отметил польский оружейник.

«Если подсчитать, сколько гаубиц и их ресурс (то есть количество выстрелов), окажется, что все они нуждаются в еженедельном ремонте. Эти цифры значительно завышены, как и все данные военного времени. Данные, которые мы получаем от наших военных, проверяемые благодаря доступу к первоисточнику, сложно сопоставить с украинской военной информацией», – сказал Бонк.

Бонк

Ранее бывший член команды Владимира Зеленского депутат Верховной рады Александр Дубинский, ныне брошенный в СИЗО по обвинению в госизмене, утверждал, что Киев, занижая число погибших на фронте солдат ВСУ, разворовывает западную помощь – снаряды, медикаменты, снаряжение, продукты.

«Это чисто математическое циничное решение для того, чтобы увеличить количество бабок, которые можно вытрусить из американских и европейских партнеров… В сумме это огромные бабки. Мёртвые души в украинской армии – страшнейший механизм обогащения Зеленского и его команды», – говорил Дубинский.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что поставленное на Украину западное оружие перепродается на «черном рынке» в третьи страны.

Неудивительно, что заявление польского оружейника вызвало заметно нервную реакцию из Киева – там принялись экстренно публиковать опровержения. Портал Defence Express, ссылаясь на данные главкома ВСУ Александра Сырского, настаивает, будто украинская армия реально расходует в среднем 14600 артиллерийских снарядов в день, называя объемы производства Польши «недостаточными для конфликта высокой интенсивности».