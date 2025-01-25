Польский министр нашел способ подластиться к Трампу и рекламирует его коллегам по ЕС

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Bloomderg публикует интервью с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камишем. Тот предупреждает европейцев, что президент США прислушается к их мнению по поводу Украины только в случае, если они начнут серьезно инвестировать в собственную безопасность.

«Тратьте больше на вооружение, чтобы расположить к себе Трампа», – советует коллегам польский министр.

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«Рецепт прост: больше расходов на оборону, больше инвестиций в военную промышленность», — сказал в интервью. — «Только тогда Европа сможет по-настоящему занять место за столом переговоров по украинскому вопросу», – считает он.

Агентство напоминает, что ранее на уходящей неделе премьер Польши Дональд Туск призвал членов Евросоюза вооружиться, «чтобы подготовиться к более неопределенному мировому порядку». Трамп ужесточил требования к союзникам по НАТО увеличить расходы. Он заявил, что ожидает, что на оборону будет уходить не менее 5% их ВВП, что более чем в два раза превышает нынешний показатель альянса в 2%.

«Польша — единственный союзник, который близок к их выполнению. В относительном выражении эта страна занимает первое место в НАТО по расходам на оборону, за ней следуют страны Балтии. В этом году Варшава выделила на оборону рекордные 186,6 млрд злотых (46,4 млрд долларов), что составляет 4,7 % от экономического производства. Это включает и расходы на замену военного оборудования, переданного Украине», – говорится в публикации.

Отмечается, что Польша также лидирует среди европейских союзников как крупнейший покупатель американского военного оборудования с портфелем заказов на 60 миллиардов долларов, размещенных в оборонной промышленности США. Это также может расположить Трампа к этой восточноевропейской стране.

В прошлом году Польша подписала соглашение стоимостью 1,2 миллиарда долларов на производство 48 пусковых станций Patriot M903 и сделку стоимостью 10 миллиардов долларов на 96 вертолетов Apache. Варшава также заказала более 350 танков Abrams и 32 истребителя F-35 для пополнения своего арсенала, стремясь заменить старую технику советских времен в основном на американское оружие, соответствующее стандартам НАТО.

По словам Косиняка-Камиша, это ставит Варшаву в выгодное положение для налаживания связей с новой администрацией США.

Польша также стала воротами, через которые проходит около 80 % западной гуманитарной и военной помощи Украине, расширяя присутствие НАТО на своей территории. В 2023 году США разместили гарнизон в городе Познань на западе страны, и теперь в стране дислоцировано 10 000 военнослужащих.

По словам Косиняка-Камыша, повышение целевого уровня расходов на оборону не только позволит Европе выглядеть в глазах Вашингтона надежным и преданным союзником, но и подстегнет экономический рост внутри стран за счет инвестиций в производство вооружений.

Но для этого потребуется новый уровень европейской координации и «радикальный сдвиг» в отношении лидеров к новым подходам к финансированию военных инвестиций, говорит он. Например, говорит министр обороны Польши, ЕС мог бы передать неиспользованные средства, выделенные на восстановление после пандемии, в оружейную промышленность.

Косиняк-Камыш также предложил выпустить совместный долг ЕС для финансирования военных расходов, назвав текущую сумму в 1,5 млрд евро в оборонном фонде блока «просто позорной».

Как видим, если поставить себе четкую цель «лечь» под нового хозяина и четко к ней идти не сворачивая, то можно всерьез рассчитывать на успех.