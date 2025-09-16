Польский дипломат: Давайте идти на эскалацию против России, но только если помогут Трамп и Макрон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша должна запросить у Дональда Трампа увеличение американского военного присутствия и начала демонстративных полетов с польских баз возле границ России. Так ранее уже поступила Румыния.

Об этом в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил Томаш Шатковски, бывший посол Польши при НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стоит вспомнить пример одной из стран альянса, которая несколько лет назад подвергалась давлению, в том числе, что одна из российских баллистических ракет упала в территориальных водах этого государства. Это привело к тому, что поблизости появились американские стратегические бомбардировщики, которые начали очень агрессивно летать по соседству с Россией… Таких совместных действий я ожидаю от Польши, желательно, конечно, с американцами», – сказал Шатковски.

Впрочем, признал он, Вашингтон на повторение румынского сценария в Польше может не согласиться:

«Увеличение американского присутствия в Польше было бы полезно для нас. Однако стоит различать случаи Румынии и стран Балтии. Румыния в настоящее время находится под непосредственной угрозой. Русские находятся в Приднестровье, но у них нет наступательного потенциала».

Шатковски призывает начинать сбивать российские дроны и ракеты над Западной Украиной, несмотря на предостережения Москвы.

«Объявим, что отныне мы оставляем за собой право сбивать такие объекты, если они появятся на территории Украины, поскольку есть согласие этого государства, а оно декларируется…. Но мы также не должны делать это в одиночку. Есть страны, например, Франция, которые заявляют о своих активных действиях в этом отношении. Давайте создадим коалицию, даже небольшую группу государств».

Он также призвал давить на Россию при помощи Пекина, которому не нравится, что Польша перекрыла границу с Белоруссией на время учений «Запад-2025», и китайские товары не идут в Европу.