Польский дипломат: Давайте идти на эскалацию против России, но только если помогут Трамп и Макрон

Михаил Рябов.  
16.09.2025 09:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 172
 
Дзен, Западная Украина, НАТО, Польша, Россия, Украина


Польша должна запросить у Дональда Трампа увеличение американского военного присутствия и начала демонстративных полетов с польских баз возле границ России. Так ранее уже поступила Румыния.

Об этом в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил Томаш Шатковски, бывший посол Польши при НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша должна запросить у Дональда Трампа увеличение американского военного присутствия и начала демонстративных полетов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Стоит вспомнить пример одной из стран альянса, которая несколько лет назад подвергалась давлению, в том числе, что одна из российских баллистических ракет упала в территориальных водах этого государства. Это привело к тому, что поблизости появились американские стратегические бомбардировщики, которые начали очень агрессивно летать по соседству с Россией… Таких совместных действий я ожидаю от  Польши, желательно, конечно, с американцами», – сказал Шатковски.

Впрочем, признал он, Вашингтон на повторение румынского сценария в Польше может не согласиться:

«Увеличение американского присутствия в Польше было бы полезно для нас. Однако стоит различать случаи Румынии и стран Балтии. Румыния в настоящее время находится под непосредственной угрозой. Русские находятся в Приднестровье, но у них нет наступательного потенциала».

Шатковски призывает начинать сбивать российские дроны и ракеты над Западной Украиной, несмотря на предостережения Москвы.

«Объявим, что отныне мы оставляем за собой право сбивать такие объекты, если они появятся на территории Украины, поскольку есть согласие этого государства, а оно декларируется…. Но мы также не должны делать это в одиночку. Есть страны, например, Франция, которые заявляют о своих активных действиях в этом отношении. Давайте создадим коалицию, даже небольшую группу государств».

Он также призвал давить на Россию при помощи Пекина, которому не нравится, что Польша перекрыла границу с Белоруссией на время учений «Запад-2025», и китайские товары не идут в Европу.

«Убежден, что это сопровождается давлением Китая на Беларусь, чтобы хотя бы снизить интенсивность гибридных атак на границе. Закрывая границу, Польша посылает Китаю сигнал о том, что мы хотим продолжить торговую деятельность, но Китай должен успокоить своих союзников».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить