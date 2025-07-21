Польские СМИ: Украину ждёт не корейский, а грузинский сценарий
Ни один из обсуждаемых на Западе сценариев завершения боевых действий уже не может считаться «полной победой Украины». Более того, самые высокие шансы имеет не «корейский сценарий» (20% территорий заняты армией России, остальные – в зоне контроля Запада), а «грузинский», когда и потерянные области, и остальная часть Украины оказываются в орбите Москвы.
Об этом с горечью пишет автор польского портала Obserwator Finansowy, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Наиболее вероятный – и, к сожалению, худший из реалистичных – сценарий называется «Грузия». 50% шансов того, что Украина, хотя и номинально независимая, останется без гарантий безопасности, постепенно теряя интерес Запада. Демократия начнет разрушаться, инвесторы отступят, часть беженцев не вернется.
Украина, дрейфующая в геополитическом вакууме, все больше зависит от соседей, в том числе и от Москвы. Так случилось с Грузией», – говорится в публикации.
Автор признает, что «ни один из реальных сценариев сегодня не несет для Украины полной победы».
«Наиболее тревожным является грузинский сценарий – дрейф к кажущемуся спокойствию, но без реальной привязки к западным структурам. Такой «мир» основывался бы на усталости Запада, капитуляции перед политикой свершившихся фактов и молчаливом признании русских завоеваний.
Это решение отвечает логике Кремля: Путину больше не нужно контролировать всю Украину, ему достаточно, чтобы мир принял новый статус-кво – урезанную, нейтрализованную, разоруженную и политически деморализованную страну».
В публикации утверждается, что объявленные Россией цели СВО на Украине – «не условия мира, а условия вассализации».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: