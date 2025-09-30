Польская военщина: «Томагавки» разгромят заводы в России и сломят дух русских

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американские ракеты якобы помогут Украине сломить моральный дух россиян. Об этом изданию Wiadomosci, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал, бывший командующий польского ракетно-зенитного спецподразделения GROM Роман Полко.

Он порадовался признанию американских официальных лиц, что Украина получила отмашку на удары вглубь России.

«Откровенно говоря, Украина получила это согласие примерно на три с половиной года позже, чем следовало бы. Реализуя своё право на оборону, Киев должен иметь возможность и возможности атаковать военные объекты и критически важную инфраструктуру, в том числе находящиеся на территории России», – считает Полко.

По его словам, Россия «будет рвать на себе одежду и угрожать НАТО ответными мерами», но призывает не обращать на это внимание, подзуживая Украину продолжать атаковать российские НПЗ.

«Нефть продолжает оставаться топливом, которое даёт России возможность вести эту гонку вооружений. Жаль, что некоторые страны — как сказал президент Трамп, и с ним трудно не согласиться — до сих пор этого не понимают. Жаль, что у нас есть троянские кони вроде Венгрии, которые фактически на стороне Путина», — негодует генерал.

По его мнению, благодаря дальнобойным ракетам российское общество ощутит на себе все тяготы этой войны.

«Россия постоянно ведёт когнитивную, психологическую и информационную войну. Поэтому это будет битва за моральный дух», — считает Полко.

А бывший бывший командующий военной базой в Редзиково и участник военных миссий в Ираке и Афганистане польский полковник Пётр Левандовски задаётся вопросом, не связан ли «зелёный свет от США» с тем, что украинцы получат оружие средней дальности.

«Это ракеты с дальностью полёта в тысячи километров. Например, «Томагавки». Трамп непредсказуем. Если бы украинцы получили «Томагавки», у россиян возникли бы очень серьёзные проблемы со стратегической инфраструктурой », — надеется полковник.

По его оценкам, эти ракеты смогут атаковать производственные мощности России.

«Это не изменит ход войны быстро, но в ближайшие месяцы существенно затруднит функционирование российской экономики. И россияне не могут себе этого позволить, поскольку у них официально нет военного положения », — говорит Левандовски.

«Для сравнения – беспилотник в лучшем случае вызовет пожар. «Томагавки» наносят ущерб, который невозможно исправить, их [заводы] приходится строить заново», — отмечает бывший военный.

Впрочем, он признает, что это обернется последствиями для Европы.