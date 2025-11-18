Польша подозревается в содействии бегству «Зе-кошелька» Миндича
Польские пограничники отказываются сообщать детали о бегстве через их страну близкого друга диктатора Владимира Зеленского Тимура Миндича, который подозревается в масштабных хищениях.
В комментарии польскому изданию Wirtualna Polska подполковник Пограничной службы Польши Анджей Южвяк сначала сказал, что не может предоставлять СМИ информацию о перемещениях конкретных лиц. Однако он уверял, что сотрудники «каждый раз проверяют условия въезда и пребывания иностранцев на территории Польши», и если данное «лицо не числится в системах как подлежащее задержанию», «то ему разрешается пересечь границу».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ссылаясь на украинские источники, издание пишет, что Миндич пересек гарнцу с Польшей, пробыл день в Варшаве, где посетил синагогу, а затем выехал в Израиль.
«Его маршрут, время в пути и статус влиятельной фигуры и близкого соратника президента Владимира Зеленского вызвали вопросы о том, получал ли он помощь, и было ли ему позволено бежать», – отмечается в публикации.
Экс-премьер Польши Лешек Миллер фактически заподозрил польские власти в содействии побегу Миндича.
«Подозреваемый в причастности к хищению десятков миллионов долларов человек въезжает в Польшу, ночует в самом сердце Варшавы, проходит таможню в нашем аэропорту и без малейших препятствий вылетает в Израиль. Никто не задает никаких вопросов, все ведут себя так, как будто ничего не произошло.
Возникает один ключевой вопрос: была ли Польша проинформирована Украиной о побеге человека, замешанного в одном из самых громких коррупционных скандалов последних лет? Или, наоборот, ее попросили предоставить безопасный транзитный коридор для человека, чье исчезновение очень политически выгодно Киеву?» — задается Миллер неудобными как для Киева, так и Варшавы вопросами в своем микроблоге.
Ранее со стороны польской оппозиции звучали обвинения, что чиновники-коррупционеры в Киеве и Варшаве совместно обогащаются на схеме льготных поставок (без проверок на границе) украинских товаров в Польшу, а польские производители несут убытки.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: