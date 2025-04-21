Полномасштабный крах Пентагона»: уволившийся пресс-секретарь вывалил в СМИ кучу «грязного белья»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего пресс-секретаря министра обороны США Джона Уллиота утверждает, что Пентагон якобы находится в процессе полномасштабного краха, который может стоить его нынешнему главе Питу Хегсету его работы.

Уллиот, который сам подал в отставку с должности спикера Пентагона на прошлой неделе, рассказал, что в первые месяцы работы второй администрации Трампа «Пентагон был переполнен кадровой драмой и текучестью кадров».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Уллиота, трое других чиновников ведомства несколько дней назад были уволены на фоне расследования утечек секретной информации, однако им так и не сообщили, почему именно ведется расследование, и ведется ли оно вообще.

«Президент Дональд Трамп имеет большой опыт привлечения к ответственности своих чиновников. Учитывая это, сложно представить, что министр обороны Пит Хегсет останется на своем посту надолго» , — написал Уллиот в воскресенье в колонке для Politico.

В ответ на эти обвинения действующий пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в своем заявлении, опубликованном в соцсети X, сказал, что неподконтрольные Трампу и враждебные его администрации либеральные издания «с энтузиазмом восприняли жалобы недовольных бывших сотрудников как единственный источник для своих материалов. Они полагаются только на слова людей, которые были уволены на этой неделе и, похоже, имеют мотив саботировать повестку дня министра и президента».

Напомним истоки нынешнего скандала. На днях The New York Times написала, что глава Пентагона Пит Хегсет делился секретными планами ударов по йеменским хуситам в чате с членами семьи

New York Times и телекомпания CNN утверждали, ссылаясь на анонимных собеседников, что Хегсет якобы добавил к незащищенному чату в Signal своих жену, брата и адвоката.

По словам собеседников CNN, эта вторая группа в Signal, к которой Хегсет писал со своего личного телефона, была создана во время утверждения его кандидатуры в Конгрессе, и в ней Хегсет и его ближайшее окружение, более десяти человек, обсуждали все, что связано с этой процедурой.

Однако министр продолжил пользоваться этим частным чатом и после утверждения на должность, и, как утверждают конфиденты критикующих его СМИ, изложил в нем, как и в чате других членов администрации Трампа, вляпавшихся в аналогичный скандал в марте, подробные планы ударов по Йемену.

Как отмечает CNN, брат Пита Хегсета, Фил, как и его адвокат Тим ​​Парлатор, работают в министерстве обороны, но его жена Дженнифер в штате военного ведомства не находится. Есть ли у них, как и у других участников чата, допуск к секретной информации, журналисты пока не выяснили.