Произошедшее накануне в Киеве убийство высокопоставленного офицера СБУ могли совершить завербованные ФСБ наркоманы, обычные «ватники», либо даже патриотически настроенные «идиоты-украинцы».

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слава богу, что СБУ и ГУР чаще уничтожают их чиновников, офицеров и коллаборационистов, чем они имеют возможность это делать в Украине. Тем не менее, иногда им удаётся. Им удаётся, потому что есть благоприятная среда для их вербовки. Конечно, в первую очередь, это асоциальная публика – алкоголики, наркоманы.

Между тем, побудить просто какого-то случайного наркомана достать из схрона пистолет с глушителем и спокойно расстрелять в довольно людном месте полковника СБУ не так легко. Однако первая категория – алкоголики-наркоманы, которых вербуют через «Телеграм». Облегчает их вербовку отсутствие централизованной пропаганды. Не секрет, что на Украине слабая пропаганда и в тылу, и в войсках», – сказал Корчинский.