«Полковников СБУ расстреливают идиоты, ненавидящие Зеленского» – Корчинский

Вадим Москаленко.  
11.07.2025 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Произошедшее накануне в Киеве убийство высокопоставленного офицера СБУ могли совершить завербованные ФСБ наркоманы, обычные «ватники», либо даже патриотически настроенные «идиоты-украинцы».

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Произошедшее накануне в Киеве убийство высокопоставленного офицера СБУ могли совершить завербованные ФСБ наркоманы, обычные «ватники»,...

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«Слава богу, что СБУ и ГУР чаще уничтожают их чиновников, офицеров и коллаборационистов, чем они имеют возможность это делать в Украине. Тем не менее, иногда им удаётся. Им удаётся, потому что есть благоприятная среда для их вербовки. Конечно, в первую очередь, это асоциальная публика – алкоголики, наркоманы.

Между тем, побудить просто какого-то случайного наркомана достать из схрона пистолет с глушителем и спокойно расстрелять в довольно людном месте полковника СБУ не так легко. Однако первая категория – алкоголики-наркоманы, которых вербуют через «Телеграм».  Облегчает их вербовку отсутствие централизованной пропаганды. Не секрет, что на Украине слабая пропаганда и в тылу, и в войсках», – сказал Корчинский.

Второй категорией он назвал «значительное количество ваты», поскольку «если наркоман является ещё и идейным ватником, это сильно упрощает дело вербовки». Третьей категорией, поддающейся вербовке, бандеровец назвал «идиотов-украинцев».

«Среди них, кстати, много патриотов, среди этих идиотов. Они настолько ненавидят систему территориальной комплектации командования ВСУ и политическое руководство Украины, что готовы уже на теракты против них, по крайней мере, если судить по их словам и накалу ненависти. То есть они якобы за Украину, но против всего того, что её сейчас представляет, они за какую-то Украину своих мечтаний, но против реальной Украины. …Во время войны не нужно выдвигать претензий, во время войны нужно объединяться вокруг центральной власти», – вещал продавшийся Зеленскому укро-нацист.

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