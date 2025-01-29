Полковник ВВС США в Сенате: Мы ничему не учимся у войны на Украине

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Американцам пока не удалось перенять и масштабировать опыт украинского конфликта, когда система реагирует со скоростью изменений боевой обстановки.

Об этом во время слушаний в Сенатском комитете по вооруженным силам США заявил гендиректор «Divergent Technologies», полковник ВВС США в отставке Натан Диллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате войны на Украине, мы увидели, насколько креативными оказались украинцы в своих ответах на эту войну. Как вы думаете, есть ли уроки, которые мы могли бы извлечь из того, что удалось сделать украинцам», – спросила сенатор Джинн Шейхин.

«Да. Но, к сожалению, не знаю, чтобы наши оборонные предприятия или стартапы реагировали на кризис так, как нам бы хотелось. Думаю, что это фундаментальная проблема для Америки – не только для оборонной промышленности. Как нам сделать следующий шаг, чтобы заводы стали частью системы ведения войны? На Украине мы видим, что оборудование развивается со скоростью программного обеспечения», – утверждал он.