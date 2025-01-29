Полковник ВВС США в Сенате: Мы ничему не учимся у войны на Украине

Максим Столяров.  
29.01.2025 20:43
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американцам пока не удалось перенять и масштабировать опыт украинского конфликта, когда система реагирует со скоростью изменений боевой обстановки.

Об этом во время слушаний в Сенатском комитете по вооруженным силам США заявил гендиректор «Divergent Technologies», полковник ВВС США в отставке Натан Диллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцам пока не удалось перенять и масштабировать опыт украинского конфликта, когда система реагирует со...

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«В результате войны на Украине, мы увидели, насколько креативными оказались украинцы в своих ответах на эту войну. Как вы думаете, есть ли уроки, которые мы могли бы извлечь из того, что удалось сделать украинцам», – спросила сенатор Джинн Шейхин.

«Да. Но, к сожалению, не знаю, чтобы наши оборонные предприятия или стартапы реагировали на кризис так, как нам бы хотелось. Думаю, что это фундаментальная проблема для Америки – не только для оборонной промышленности.

Как нам сделать следующий шаг, чтобы заводы стали частью системы ведения войны? На Украине мы видим, что оборудование развивается со скоростью программного обеспечения», – утверждал он.

«Если у нас будет производственная система XXI века, управляемая цифровыми технологиями, это позволит заводам развиваться со скоростью войны, замкнуть цикл обратной связи и обеспечить взаимодействия между странами. А также масштабироваться и оставаться гибкими в военном деле совершенно иным способом, чем это было раньше, даже несмотря на уроки, которые мы извлекли из войны на Украине», – сказал Диллер.

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