Полковник ВСУ выяснил, почему Украина никогда не победит
Украинское командование до сих пор не сформировало внятную военную стратегию победы над Россией.
Об этом на канале экс-депутата ВР, бывшего спикера запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Борислава Березы заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На Украине нет образа победы. Никто не может сказать, как выглядит наша победа. Если в общем – украинский флаг над руинами Кремля. Но это не то, что нужно для планирования операций.
Нет образа «победа» – нет и военной стратегии. Смешно говорить, но у нас до сих пор действует стратегия сдерживания 2021 года. Но какое сдерживание в разгар войны?
Непонятно, за что мы четыре года платим зарплату Департаменту военной политики и стратегического планирования Минобороны. А если нет стратегии, то Генштаб не может и программировать развитие Вооружённых сил», – рассуждал Кевлюк.
«И с этого места начинаются проблемы. Формируются недоукомплектованные бригады, они не обеспечены. Вопрос – почему бы не довести хотя бы до 80% укомплектованности уже существующие бригады? Я этого не понимаю. Они не получают такого уровня пополнения, который позволил бы эффективно воевать.
Не имея понимания того, какие войска у нас должны быть, мы не можем сказать и то, какая нужна помощь от западных партнёров, и какие образцы вооружения должны поступить с промышленности. Так же Минобороны не может сформировать внятную военно-техническую политику, и сказать: Нужно, чтобы танк летал на высоте 4 метра, условно говоря. Чтобы были такие ракеты или бомбы», – добавил он.
