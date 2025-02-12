Полковник Трухан обещает обеспечить «инфо-мародёрам» перестук в камерах

СВО породила класс информационных мародёров, которые разгоном предположений и домыслов делают себе имя и бизнес.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня к информационному мародёрству существует трудно скрываемая ненависть. Под новый год мы были в Лисичанске, привезли подарки детям. Четыре подряд вопроса, причём от независимых друг от друга людей – вы нас не бросите? Я сначала не понял, к чему вопросы? Вы освобождены в 2022 году, у нас 2025 наступает, откуда это вообще взялось? И они мне называют популярную в стране передачу, где балаболы и болтологи, которые хотят к себе привлечь внимание, рассуждали о том, как Россия может оставить территории. И люди перепугались, что придут ВСУ и их убьют. Я им объясняю, что есть Конституция России, есть закрепление российских регионов, мы здесь навсегда и так далее. Но вот с этим телевизором надо как-то поступать менее толерантно», – отметил он.

Специальная военная операция дала возможность разного рода мошенникам зарабатывать на недовольстве властью.