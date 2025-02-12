Полковник Трухан: Гамбург нам не нужен – можно сносить
США не нужно прямое столкновение Европы и России, поскольку Европа к этому не готова – европейский театр военных действий похож на Украину и требует общевойсковых армий, а у ЕС экспедиционные силы.
Об этом в эфире «Крым 24» заявил полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пару лет назад над территорией Польши пролетела российская ракета. Поляки тут же собрали совещание своего органа безопасности. И через 2 часа, когда в этом органе безопасности окончательно стало нечем дышать от впечатлений и перспектив столкновения с Россией, они решили, что ничего не произошло.
Сейчас три прибалтийских той-терьера решили, что если к ним добавить троих скандинавских пекинесов, они будут супер грозной силой против алабая по имени Россия, который стоит и скалит зубы. И сейчас они пытаются чего-то понагнетать в Балтийском море», – отметил он.
По словам эксперта, Балтийский флот сейчас получает операционную самостоятельность, что повлияет на обстановку с российскими судами. Северо-западное стратегическое направление «вышло из комы, где лежало 70 лет и никого не трогало». И при необходимости будет сопровождение военными кораблями и авиацией. А в отношении европейских стран действия наших войск будут иными, чем на Украине.
«Потому что мы ещё работаем в щадящем режиме по территориям, которые по Конституции являются российскими – нам же их восстанавливать потом. С Европой будет другой разговор.
Нам Гамбург ни к чему, Варшава – в принципе, можно хороший парк разбить. Поэтому характер действий будет иным. И они это тоже прекрасно понимают. Помимо политиков, которые языком болтают, потому что работа у них такая, есть военные, которые реально сопоставляют возможности и силы.
Поэтому фишка заключается в другом. Из мировой истории мы знаем, что иногда поступают алогично. И к этому мы должны быть готовы. А так… нам Европа совершенно не нужна», – заключил Трухан.
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