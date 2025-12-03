Сотни тысяч ветеранов СВО, проливавших кровь на фронте, не поймут, если Кремль согласится на уступки бандеровской Украине в ходе переговоров.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.