Полковник СБУ: Тактика России – медленное перемалывание, пока от ВСУ не останется ничего
Если российская армия продолжит реализовывать свою тактику перемалывания, то рано или поздно от ВСУ полностью исчезнут.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Противник растягивает линию боестолкновения. Раньше была 1000 километров, потом 1200, 1400. И иногда мы ему в этом помогаем, растягиваем.
Это делается для того, чтобы не прорывать. Проводить операции не больше оперативно-тактического уровня. То есть, в продвижение больше 5-10 километров они не пойдут. Даже найдя слабое место, как в Покровске [Красноармейске], но больше 5-7 километров они не пойдут. Задача другая – продвигаться, медленно перемалывая ВСУ», – сказал Стариков.
«Противник считает, что наступит время, когда на линии боестолкновения никого не останется. Это и называется – война на истощение. Поэтому никаких прорывов не будет. Кто это говорит, он не очень понимает современные войны.
Крупные подразделения уничтожаются, даже не дойдя до линии боестолкновения. Невозможно даже за 10 километров сосредоточить механизированную или танковую роту, чтобы её не увидели и не уничтожили. Это проблема современной войны», – добавил он.
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