Полковник СБУ: Покровск уже в зоне поражения российских FPV

Тарас Стрельцов.  
17.01.2025 18:59
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Русские обходят Красноармейск (Покровск), не втягиваясь в городские бои, несмотря на то, что уже подошли к населённому пункту на дистанцию поражения FPV-дронами с оптоволокном.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник СБУ, секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские обходят Красноармейск (Покровск), не втягиваясь в городские бои, несмотря на то, что уже...

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«Противник атакует. Мы видим, если говорим конкретно о Покровске, то пытается с юга обойти и перекрыть трассу на Павлоград. Как таковая глобальная стратегическая угроза, конечно, есть, потому что мы видим, что у противника это есть в намерениях – именно поэтому он это и делает, пытается продвигаться с двух сторон, чтобы взять в кольцо.

Я уже смотрел по донесениям, что противник уже и обстреливает, и уже там FPV долетают. Прямых штурмов ещё нет, однако в зоне достижения уже FPV с оптоволокном использует. Была уже повреждена некоторая коммунальная техника, дома были повреждены…

Противник, вероятно, имея опыт боёв за Бахмут, когда они там потеряли большое количество своего личного состава, сейчас мы видим по карте, пытается не втягиваться в город. Поэтому я думаю, он будет пытаться отрезать Покровск и взять его в полуокружение», – рассказал Костенко.

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