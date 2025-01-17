Полковник СБУ: Покровск уже в зоне поражения российских FPV

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Русские обходят Красноармейск (Покровск), не втягиваясь в городские бои, несмотря на то, что уже подошли к населённому пункту на дистанцию поражения FPV-дронами с оптоволокном.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник СБУ, секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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