Полковник СБУ объяснил, почему план Зеленского о натовском контингенте – «чушь»

Вадим Москаленко.  
24.01.2025 17:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Идея утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского о 200 тысячах натовских «миротворцев» на границе – совершенно неосуществима.  

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Голоса» Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Идея утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского о 200 тысячах натовских «миротворцев» на границе...

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«В Давосе Зеленский озвучил, что предварительно нужно 200 тысяч человек наших союзников, чтобы гарантировать мир. Насколько это реальный сценарий, что на самом деле на Украину прибудут войска НАТО?», – спросила ведущая.

«Я не очень верю в миротворцев. Во-первых, это дорого. Мы считали, получается примерно 50-60 миллиардов долларов в год, а то и дороже. Кто за это будет платить? Украина точно не сможет.

Также основное условие, которое мы слышим от России – это не допустить НАТО на границы с Россией, чтобы на Украине не было войск. А тут 200 тысяч натовских солдат», – сказал депутат.

«Я вообще не знаю, у кого есть столько солдат. Самая большая армия – США, там до двух миллионов. А европейские очень маленькие, но даже если их всех собрать, чтобы поставить на границы – никогда Россия этого не позволит.

К тому же сейчас стоит вопрос, что Трамп хочет отозвать 200 тысяч своих солдат из Европы, чтобы не тратить на это деньги. Поэтому я не вижу условий, которые привели бы к тому, чтобы можно было уже садиться за стол переговоров с Россией. В таких условиях, как сейчас – это сесть и спрашивать: «Чего ещё вы хотите», – подытожил укро-депутат.

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