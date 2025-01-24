Полковник СБУ объяснил, почему план Зеленского о натовском контингенте – «чушь»
Идея утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского о 200 тысячах натовских «миротворцев» на границе – совершенно неосуществима.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Голоса» Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Давосе Зеленский озвучил, что предварительно нужно 200 тысяч человек наших союзников, чтобы гарантировать мир. Насколько это реальный сценарий, что на самом деле на Украину прибудут войска НАТО?», – спросила ведущая.
«Я не очень верю в миротворцев. Во-первых, это дорого. Мы считали, получается примерно 50-60 миллиардов долларов в год, а то и дороже. Кто за это будет платить? Украина точно не сможет.
Также основное условие, которое мы слышим от России – это не допустить НАТО на границы с Россией, чтобы на Украине не было войск. А тут 200 тысяч натовских солдат», – сказал депутат.
«Я вообще не знаю, у кого есть столько солдат. Самая большая армия – США, там до двух миллионов. А европейские очень маленькие, но даже если их всех собрать, чтобы поставить на границы – никогда Россия этого не позволит.
К тому же сейчас стоит вопрос, что Трамп хочет отозвать 200 тысяч своих солдат из Европы, чтобы не тратить на это деньги. Поэтому я не вижу условий, которые привели бы к тому, чтобы можно было уже садиться за стол переговоров с Россией. В таких условиях, как сейчас – это сесть и спрашивать: «Чего ещё вы хотите», – подытожил укро-депутат.
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