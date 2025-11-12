Полковник РФ о Зеленском: «Не понимаю, как до сих пор жива эта сволочь?»

Максим Столяров.  
12.11.2025 19:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 281
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Просроченный президент Владимир Зеленский показал свою высокую эффективность в деле уничтожения на радость Западу славян и Украины.

Об этом на канале «Книжный день» заявил полковник Генштаба РФ в запасе Андрей Сивов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Просроченный президент Владимир Зеленский показал свою высокую эффективность в деле уничтожения на радость Западу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все ругают эту сволочь, которая является президентом Украины, я его ненавижу изо всех сил, предателя славянских интересов, это понятно.

Но отдать должное ему надо. Он сумел на 100% использовать украинский военный потенциал, более того, своими клоунскими выступлениями, как бы их ни называли, он объединил всю западную…да, это было их острое желание. Он получил по максимуму весь военный потенциал.

Он уничтожает Украину – да, она ему без разницы! Но, с точки зрения эффективности, он крайне эффективен. И то, что до сих пор эта сволочь жива – я этого до сих пор не понимаю. Как и мосты через Днепр, как и 750 кВт атомные подстанции и т.д.», – сказал Сивов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить