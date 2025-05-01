Полковник призвал Кремль обновить и публично объявить народу цели СВО

Михаил Рябов.  
01.05.2025 20:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация


Американские власти не будут официально в документах признавать российский статус Крыма и переход под контроль Москвы четырех бывших областей Украины, ведь это грозит дальнейшим обрушением рейтинга Дональда Трампа.

Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские власти не будут официально в документах признавать российский статус Крыма и переход под...

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«Это может вызвать очень серьезные последствия для рейтинга Трампа, который и так падает. Демократы поднимут шум, что Украину сдали, что ситуация закончилась победой России», – сказал Васильев.

Ведущий эфира Дмитрий Аграновский заметил абсурдность сценария, если Россия согласится на прекращение СВО даже в случае согласия Киева на вывод ВСУ из четырех областей.

«Это как в Великую Отечественную мы бы Гитлера прогнали до границ СССР, а потом сказали: «Живи как хочешь, теперь заключаем соглашение». И эта клоака, этот вирус снова бы вернулся к нам», – сказал ведущий.

Полковник запаса Анатолий Матвийчук заметил – в ходе СВО стало очевидно, что Россия сражается с большинством стран Евросоюза, которые поддерживают нацистов в Киеве.

«В этой ситуации военно-политическое руководство РФ должно уточнить цели – чем должна закончиться СВО? Она должна закончиться химерным миром – в угоду непонятно кому и ради чего, или же полным разгромом ВСУ, капитуляцией военно-политического руководства, когда мы продиктуем условия по тому, где будут проходить границы?» – сказал Матвийчук.

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