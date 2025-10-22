Политолог: «Путину с Трампом надо лететь в Будапешт на одном самолёте»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Угрозы главы МИД Польши Сикорского о том, что Варшава не гарантирует безопасного пролёта борту №1 России над своей территорией, – это нагнетание атмосферы страха и намёк на то, что Европа кишит украинскими террористами.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил завотделом Института стран СНГ Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Можно было бы всё сделать гораздо проще, если бы в какой-то нейтральной стране, той же Саудовской Аравии, либо Эмиратах, там бы Путин и Трамп вместе сели бы в один самолёт и полетели. Вряд ли бы истребители европейских стран устраивали какие-то провокации против самолёта, в котором летит и Путин, и Трамп. Ну, и есть понимание некого коридора через Турцию, Болгарию и дальше дружественная или нейтральная Сербия и относительно нейтральная Венгрия. Конечно, в данном случае польский русофоб Сикорский пытается сплотить эту часть «ястребов» на Западе, чтобы нагнетать атмосферу страха, и прежде всего, чтобы ей проникся наш лидер. Здесь же вопрос не только о каких-то попытках посадить самолёт. Чем ближе и, если эта встреча произойдёт именно в Будапеште, тем больше будут нагнетать по поводу каких-то там терактов, диверсий, которые могут совершить украинцы, которые там свободно перемещаются по открытым границам шенгенской зоны в Европе», – рассуждал Скориков.

Он убеждён, что выходом может быть либо лететь вместе с Трампом, либо поменять место встречи.