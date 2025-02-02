Политолог: Психопат Зеленский запросто пойдёт наперекор Трампу

Новый президент США Дональд Трамп надеется принудить Украину к переговорам, однако психическое состояние Владимира Зеленского таково, что он может пойти наперекор Америке.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На каком-то этапе в США могут официальные лица, а не только блогеры, сделать заявление, что Путин хочет решение, завершение войны, а Зеленский не хочет. И тогда будет достаточно сложно.

Сейчас в Европе создается антитрамповская коалиция, в которую входит ряд государств, на которые ориентируется Зеленский, и он может вполне выступить против воли Трампа.

Заявления Трампа, они происходят из убежденности в том, что Украина сделает так, как скажут в Вашингтоне. Даже если Зеленский этого не хочет. То есть, если товарищ майор сказал, что крокодилы летают, то летают, хоть и очень низенько. Трамп исходит из этого. И когда он озвучивает, что хочет Зеленский, он просто говорит о том, что американцы скажут Зеленскому, что он должен хотеть.

Да, Зеленский не хочет завершения войны. Но Соединенные Штаты исходят из того, что Зеленский не будет перечить воле США. А если будет?» – допустил Бонаренко.