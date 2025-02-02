Политолог: Психопат Зеленский запросто пойдёт наперекор Трампу

Вадим Москаленко.  
02.02.2025 14:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 592
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Украина


Новый президент США Дональд Трамп надеется принудить Украину к переговорам, однако психическое состояние Владимира Зеленского таково, что он может пойти наперекор Америке.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый президент США Дональд Трамп надеется принудить Украину к переговорам, однако психическое состояние Владимира...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«На каком-то этапе в США могут официальные лица, а не только блогеры, сделать заявление, что Путин хочет решение, завершение войны, а Зеленский не хочет. И тогда будет достаточно сложно.

Сейчас в Европе создается антитрамповская коалиция, в которую входит ряд государств, на которые ориентируется Зеленский, и он может вполне выступить против воли Трампа.

Заявления Трампа, они происходят из убежденности в том, что Украина сделает так, как скажут в Вашингтоне. Даже если Зеленский этого не хочет. То есть, если товарищ майор сказал, что крокодилы летают, то летают, хоть и очень низенько. Трамп исходит из этого. И когда он озвучивает, что хочет Зеленский, он просто говорит о том, что американцы скажут Зеленскому, что он должен хотеть.

Да, Зеленский не хочет завершения войны. Но Соединенные Штаты исходят из того, что Зеленский не будет перечить воле США. А если будет?» – допустил Бонаренко.

Он подчеркнул, что Зеленского не остановят даже возможные тяжёлые последствия для страны и его команды.

«Мы же понимаем, что существует определенный тип личностей, которые действуют иногда не совсем рационально, иногда очень опрометчиво и так далее. История знала большое количество психопатических личностей, которые действовали не логически», – подытожил политолог.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить