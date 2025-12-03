Политолог назвал предельный срок завершения украинского конфликта для Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для администрации Трампа крайне важно завершить украинскую войну до осени следующего года.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Он считает, что США приложат максимум усилий, чтобы как можно быстрее завершить украинскую войну, даже в этом году.

«Но объективный дедлайн для них немножечко другой. Объективный дедлайн для них осень 2026 года, до выборов в конгресс. Если Трампу удастся завершить эту войну до выборов, он получит сильную карту политическую. Это означает, что у республиканцев будут лучше шансы сохранить большинство и в палате представителей, и в сенате. Если война не закончится до выборов в конгресс, Трамп не сможет прекратить активную фазу боевых действий. А окончание войны для США – это не мир, а отсутствие боевых действий. Это надо понимать», – сказал укро-эксперт.

Он считает, что если демократы победят на выборах и сформируют большинство, это будет означать «что война будет длиться до 2028 года», если хватит сил у сторон.