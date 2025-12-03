Политолог назвал предельный срок завершения украинского конфликта для Трампа

Игорь Шкапа.  
03.12.2025 18:49
  (Мск) , Киев
Для администрации Трампа крайне важно завершить украинскую войну до осени следующего года.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Он считает, что США приложат максимум усилий, чтобы как можно быстрее завершить украинскую войну, даже в этом году.

«Но объективный дедлайн для них немножечко другой. Объективный дедлайн для них осень 2026 года, до выборов в конгресс. Если Трампу удастся завершить эту войну до выборов, он получит сильную карту политическую. Это означает, что у республиканцев будут лучше шансы сохранить большинство и в палате представителей, и в сенате. Если война не закончится до выборов в конгресс, Трамп не сможет прекратить активную фазу боевых действий.

А окончание войны для США – это не мир, а отсутствие боевых действий. Это надо понимать», – сказал укро-эксперт.

Он считает, что если демократы победят на выборах и сформируют большинство, это будет означать «что война будет длиться до 2028 года», если хватит сил у сторон.

