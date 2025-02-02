Политолог: Банкиры нас грабят в условиях СВО

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Российский финансовый капитал играет негативную роль в ходе СВО.

Об этом политолог Семен Уралов заявил в интервью ютуб-каналу One Moscow, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас идет внутренний конфликт между промышленным и финансовым капиталом. К сожалению, та модель, которую мы выбрали еще в 90-е, – это приоритет финансового капитала. И я опасаюсь, что в ходе этого конфликта нас наши финансисты просто разденут», – сказал Уралов.

Он подчеркнул, что финансовый капитал ведет себя одинаково во всех странах, включая США.