«Политические хамелеоны» запросто обойдут санкции, но потребуют от РФ скидок на нефть

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Индия и Турция легко обойдут санкции из 18-го пакета ЕС, запрещающие экспортировать в Европу нефтепродукты, произведенные из российской нефти.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проверка санкционных режимов будет очень сложной. Приходит турецкий дизель в Европу. ЕС спрашивает: а из какой нефти вы его произвели. Они называют другую страну. Дальше, уже отдельный вопрос, какие они потребуют документы. Но турецкий НПЗ представит документы. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Турция все оформит, как надо. И индийский НПЗ, наверное, все оформит, как надо. Но это на помешает им прийти к российским поставщикам и потребовать дополнительный дисконт. Это все будет», – сказал Симонов.

По его словам, новые дисконты отрицательно скажутся на российской нефтяной отрасли и бюджете, однако протестовать против незаконных санкций Индия и Турция не будут.

«Ни Турция, ни Индия, ни другие страны не готовы сейчас к политическому столкновению с Европой. Они предпочитают приспосабливаться, жить под этими санкциями, хитрить, пытаясь мимикрировать в режиме политических хамелеонов», – подчеркнул Симонов.

Он считает, что точно также ведет себя и Китай, который упорно выдает подсанкционную иранскую нефть, которую он покупает, за малазийскую.