Политическая геометрия от Зеленского: почему в Киеве так хотят подключить ЕС к переговорам о мире

Reuters пишет о надеждах Владимира Зеленского на участие представителей своей администрации и европейских лоббистов Украины в мирных переговорах по Украине, организовать которые намерен Дональд Трамп.

«Что касается того, какова будет структура переговоров: Украина, я очень надеюсь, что Украина будет там, Америка, Европа и русские», — сказал Зеленский, на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, позже уточнив, что рамки переговоров еще не определены.

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«Да, я бы очень хотел, чтобы Европа приняла участие, потому что мы будем членами Европейского союза», — добавил он.

Зеленский сказал, что верит в то, что Дональд Трамп сможет положить конец конфликту, но, по его мнению это будет возможно только в том случае, если он вовлечет в переговоры саму Украину.

«Он может сделать это только с Украиной, иначе ничего не получится. Потому что Россия не хочет прекращать войну, а Украина хочет ее прекратить», — заявил Зеленский.

Беспокойство Киева вполне можно понять. Как и его усилия, направленные на то, чтобы превратить потенциальный разговор «на двоих» между Вашингтоном и Москвой в полноценный треугольник, с участием ЕС, который гораздо сильнее администрации Трампа вовлечен в украинские дела. А еще лучше для Киева, чтобы переговорный формат выглядел, как четырехугольник – одним из углов которого была бы Банковая.

Против такой «геометрии» пока что выступает Москва. В МИД РФ и в Кремле напоминают Зеленскому о его же указе о запрете переговоров с Путиным. На что хозяин Банковой парирует в весьма неожиданном стиле – мол, запрет на переговоры с Россией касается всех, кроме него самого.

«Я — президент Украины, я лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я это запретил», – говорит он.

Правда, тут возникает новое препятствие – в Москве ставят под сомнение нынешнюю легитимность самого Зеленского. Обойти этот момент можно, запустив на Украине процесс переподтверждения мандата власти. Однако на выборы президента и парламента, даже если Киев на них согласится, в качестве предварительного условия (что не факт), уйдут месяцы, что, опять же, затормозит переговорный процесс. Не говоря о том, что по итогам выборов президентом снова может стать Зеленский – такой вариант имеет ненулевые шансы.

В общем, пока что, если судить только по озвучивае ым тезисам сторон, получается неразрешимая задача, политическая квадратура круга. Решить ее в состоянии только Дональд Трамп. Именно ему под силу одновременно надавить на Зеленского, чтобы тот перестал выкаблучиваться, и на Кремль – чтобы там не ставили невыполнимые условия.

Ряд комментаторов предполагают, что существенно ускорить подготовку к переговорам может обьявленный Госдепом мораторий на оказание финансовой помощи Украине.

«В течение этих 85 дней ФБР, которое предположительно возглавит Кэш Патель, близкий сотрудник Трампа, должно подготовить материалы уголовного дела против Зеленского и его команды – по расхищению американской помощи. После чего Зеленскому будет предложен выбор: или садишься за стол переговоров, или в тюрьму», – пишет, в частности, латвийский политик и правозаитник Владимир Линдерман в своем блоге.

Убедительным аргументом для РФ, в этой оптике, должно стать нынешнее давление на экспорт нефти и «теневой танкерный флот». Включая идущую сейчас активную работу американцев с индийскими покупателями российской нефти и ненавязчиво звучащие предложения в адрес саудитов обрушить мировые цены на нефть.